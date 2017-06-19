Нижегородка зарезала мужа из-за пересоленного ужина

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Нижний Новгород, 19 июня. В Нижнем Новгороде задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве мужа в ходе семейной ссоры. По версии следствия, причиной конфликта стала пересоленная потерпевшим еда.

Предварительно установлено, что вечером 17 июня в квартире дома на улице Мончегорской женщина ударила ножом 33-летнего супруга, который скончался на месте преступления. Во время допроса задержанная объяснила следователям, что все началось с ее замечания погибшему, который пересолил еду. Мужчина обиделся на эти слова и ударил жену, передает «Дни.Ру». По словам женщины, он наткнулся на нож в ее руках.