Андрей Мишин: Украина может вступить в НАТО уже в следующем году

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Киев, 19 июня. Директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что ВСУ Украины выполнили все три ключевых условия, необходимых для вступления страны НАТО.

«Технически для вступления Украины в НАТО формально нужно провести только три мероприятия. Все они связаны с коммуникациями. Союзники должны между собой коммуницировать. Поэтому первое, что нужно сделать – перевести всю документацию ВСУ на английский язык. Это делается с 2005 года и к этому Украины готова.

Второе – нужно поменять в ВСУ все аналоговые средства радиосвязи на цифровые. Это тоже уже сделано примерно на 70%.

А вот самое важное, что сегодня не готово в ВСУ: это достаточное количество офицеров и унтер-офицеров должны знать языки НАТО и, прежде всего, английский язык. С этим у нас пока не сложилось.

В Польше, к примеру, все лейтенанты, которые хорошо знали немецкий или английский язык, сделали блестящие карьеры, получали досрочные звания. В то же время старшие офицеры, не способные к обучению, досрочно уходили на пенсию.

Абсолютно понятно, что эти вопросы мы можем решить в ближайшее время. Если будет политическая воля среди членов НАТО, Украина может вступить туда буквально в следующем году», - заявил ФАН директор Киевского института мирных исследований.

Ранее ФАН сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во главе представительской делегации Североатлантического совета из 29 делегаций стран-членов посетит Украину 9−10 июля.

В рамках визита пройдут встречи делегаций Североатлантического совета НАТО с высшим руководством государства и представителями депутатского корпуса Верховной Рады. Также планируется заседание комиссии «Украина — НАТО».

Комментируя визит, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, цитируем: «Принятие Украины в ряды НАТО представляет для альянса добавленную стоимость. Организация должна готовиться к новым вызовам и сделать это будет легче с Украиной, чем без нее».

Напомним, 8 июня во время утреннего заседания Верховная Рада приняла законопроект №6470, которым на законодательном уровне закрепила намерение Украины вступить в НАТО.