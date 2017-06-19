Минфин РФ начал размещать евробонды в долларах на 10 и 30 лет

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Москва, 19 июня. Министерство финансов России приступило к размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Единственный организатор размещения является «ВТБ Капитал»

Как уточняется в сообщении на официальном сайте министерства, срок размещения бумаг составляет десять и тридцать лет. Как уточняют в ведомстве, ориентир доходности десятилетнего транша ближе к нижней границе 4%, а 30-летнего — ближе к нижней границе 5%.

Технические расчеты по сделке сделают 23 июня. Размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.