Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Минфин РФ начал размещать евробонды в долларах на 10 и 30 лет
Triangle Created with Sketch.

Минфин РФ начал размещать евробонды в долларах на 10 и 30 лет

17:02  19 Июня 2017
233

Минфин РФ начал размещать евробонды в долларах на 10 и 30 лет
Москва, 19 июня. Министерство финансов России приступило к размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Единственный организатор размещения является «ВТБ Капитал»

Как уточняется в сообщении на официальном сайте министерства, срок размещения бумаг составляет десять и тридцать лет. Как уточняют в ведомстве, ориентир доходности десятилетнего транша ближе к нижней границе 4%, а 30-летнего  — ближе к нижней границе 5%.

Технические расчеты по сделке сделают 23 июня. Размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.

 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть