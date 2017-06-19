Светящиеся предвестники смерти атаковали западное побережье США

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Сан-Франциско, 19 июня. Западное побережье США атаковали светящиеся пиросомы. Эти существа крайне редко встречаются в природе и являются предзнаменованием уничтожения большого количества обитателей океана.

На западном побережье США бьют тревогу из-за огромного скопления светящихся пиросом в воде. Ученые констатируют, что это дурной знак.

Существа встречаются в природе довольно редко. Их появление свидетельствует о возможном загрязнении воды и гибели огромного количества обитателей океана.

Пиросомы могут достигать 60 сантиметров. Чаще всего их можно встретить в Австрии, Флориде и странах Средиземного моря.

Ранее ученые из США рассказали о существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути.