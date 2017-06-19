Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Светящиеся предвестники смерти атаковали западное побережье США
Triangle Created with Sketch.

Светящиеся предвестники смерти атаковали западное побережье США

15:09  19 Июня 2017
104

Светящиеся предвестники смерти атаковали западное побережье США

Сан-Франциско, 19 июня. Западное побережье США атаковали светящиеся пиросомы. Эти существа крайне редко встречаются в природе и являются предзнаменованием уничтожения большого количества обитателей океана.

На западном побережье США бьют тревогу из-за огромного скопления светящихся пиросом в воде. Ученые констатируют, что это дурной знак. 

Существа встречаются в природе довольно редко. Их появление свидетельствует о возможном загрязнении воды и гибели огромного количества обитателей океана.

Светящиеся предвестники смерти атаковали западное побережье США

Пиросомы могут достигать 60 сантиметров. Чаще всего их можно встретить в Австрии, Флориде и странах Средиземного моря.

Ранее ученые из США рассказали о существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть