Смертельное ДТП в Подмосковье: Audi врезалась в столб и упала в реку

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Москва, 19 июня. В ночь на понедельник в Ильинской Слободе Можайского района произошла авария со смертельным исходом – иномарка Audi врезалась в столб и упала в реку.

Накануне в Подмосковье произошло ДТП со смертельным исходом. Очевидцы сообщают, что услышали визг тормозов и громкий удар. «Схватили аптечку и побежали к машине. Она погрузилась в реку до уровня окна», — сказала Людмила Наумова.

По словам свидетеля аварии, в салоне иномарки Audi были три молодых парня. Двое из них отделались испугом, третий погиб на месте. Медики прибывшей на место инцидент скорой помощи не смогли его спасти, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».