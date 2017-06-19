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Происшествия
Смертельное ДТП в Подмосковье: Audi врезалась в столб и упала в реку
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Смертельное ДТП в Подмосковье: Audi врезалась в столб и упала в реку

15:00  19 Июня 2017
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Смертельное ДТП в Подмосковье: Audi врезалась в столб и упала в реку

Москва, 19 июня. В ночь на понедельник в Ильинской Слободе Можайского района произошла авария со смертельным исходом – иномарка Audi врезалась в столб и упала в реку.

Накануне в Подмосковье произошло ДТП со смертельным исходом. Очевидцы сообщают, что услышали визг тормозов и громкий удар. «Схватили аптечку и побежали к машине. Она погрузилась в реку до уровня окна», — сказала Людмила Наумова.

По словам свидетеля аварии, в салоне иномарки Audi были три молодых парня. Двое из них отделались испугом, третий погиб на месте. Медики прибывшей на место инцидент скорой помощи не смогли его спасти, пишет  Интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ирина Селезнева
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