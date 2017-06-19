МС-21 впервые совершил полет с убранными шасси

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Москва, 19 июня. Новый российский лайнер МС-21-300 выполнил полет с убранными шасси в рамках программы заводских доводочных испытаний, сообщает пресс-служба компании «Иркут».

В понедельник МС-21 совершил полет, в ходе которого была проведена уборка и выпуск шасси. По словам президента корпорации «Иркут» Олега Демченко, это позволит начать отработку новых, более сложных режимов полетных испытаний.

Отметим, что делегация корпорации «Иркут» во главе с Демченко участвует в авиасалоне Paris Air Show 2017, который проходит в Ле Бурже.

В ходе мероприятия будут проведены переговоры с потенциальными клиентами, заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.