Ираку потребуется $100 млрд на восстановление после войны с ИГ

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Багдад, 19 июня. После войны с ИГ* Ираку потребуется 100 миллиардов долларов, чтобы восстановить территории, пострадавшие от столкновений с террористами. По данным министра планирования страны Салмана Али аль-Джумайли, такая сумма потребуется Багдаду в ближайшие десять лет, начиная со следующего года.

Самые серьезные разрушения зафиксированы в провинциях Анбар, Найнава и Салах- эд-Дин. Реконструкцию предполагается провести в два этапа: с 2018 по 2022 годы и с 2022-2028 годы. Помимо госбюджета Багдад рассматривает в качестве источника финансирования этих работ займы у других государств, помощь международных организаций, ООН, МВФ, Всемирного банка.

Напомним, в июне 2014 года ИГИЛ* захватили Мосул, превратив его в свою иракскую «столицу». Операция по его освобождению ведется с 17 октября 2016 года. В настоящее время боевиков удалось выбить из Восточного Мосула.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.