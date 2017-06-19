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ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в Донбассе из-за пьянства
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ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в Донбассе из-за пьянства

15:01  19 Июня 2017
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ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в Донбассе из-за пьянства

Луганск, 19 июня. Чрезмерное употребление алкоголя стало причиной гибели троих военнослужащих ВСУ Донбассе. Об этом на сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По данным нашей разведки в подразделениях 53-й бригады ВСУ продолжается систематическое и чрезмерное употребление спиртных напитков. В результате очередного застолья в первом батальоне бригады небоевые потери составили трое военнослужащих», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что командиры ВСУ не контролируют обстановку внутри своих структурных подразделений и тщательно скрывают факты нарушения воинской дисциплины от вышестоящего командования.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины разрабатывает новый план урегулирования конфликта в Донбассе, который предусматривает прекращение боевых действий и «реинтеграцию» Луганской и Донецкой народных республик, передает телеканал «360»

#всу #донбасс #лнр
Алексей Громов
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