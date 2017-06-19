ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в Донбассе из-за пьянства
Луганск, 19 июня. Чрезмерное употребление алкоголя стало причиной гибели троих военнослужащих ВСУ Донбассе. Об этом на сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«По данным нашей разведки в подразделениях 53-й бригады ВСУ продолжается систематическое и чрезмерное употребление спиртных напитков. В результате очередного застолья в первом батальоне бригады небоевые потери составили трое военнослужащих», – рассказал Марочко.
Он также добавил, что командиры ВСУ не контролируют обстановку внутри своих структурных подразделений и тщательно скрывают факты нарушения воинской дисциплины от вышестоящего командования.
Ранее стало известно, что администрация президента Украины разрабатывает новый план урегулирования конфликта в Донбассе, который предусматривает прекращение боевых действий и «реинтеграцию» Луганской и Донецкой народных республик, передает телеканал «360»