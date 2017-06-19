«Амкар» просматривает защитника «Зенита-2» Зуева

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Санкт-Петербург, 10 июня. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Зенита-2» Илья Зуев может перейти в «Амкар».

Речь идет о полноценном трансфере, который обойдется пермякам примерно в 10 миллионов рублей. 18 июня 23-летний футболист прибыл в расположение клуба на просмотр. Решение по нему будет принято в начале следующей недели.

В минувшем сезоне на счету Зуева 33 матча за дубль сине-бело-голубых, в которых игрок обороны забил пять голов.