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Спорт
«Амкар» просматривает защитника «Зенита-2» Зуева
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«Амкар» просматривает защитника «Зенита-2» Зуева

15:09  19 Июня 2017
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«Амкар» просматривает защитника «Зенита-2» Зуева

Санкт-Петербург, 10 июня. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Зенита-2» Илья Зуев может перейти в «Амкар».

Речь идет о полноценном трансфере, который обойдется пермякам примерно в 10 миллионов рублей. 18 июня 23-летний футболист прибыл в расположение клуба на просмотр. Решение по нему будет принято в начале следующей недели.

В минувшем сезоне на счету Зуева 33 матча за дубль сине-бело-голубых, в которых игрок обороны забил пять голов.

#зенит #амкар #зуев
Алексей Громов
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