Сирия и терроризм: Меркель рассказала, о чем будут говорить на саммите ЕС в Брюсселе

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Берлин, 19 июня. В ходе саммита Европейского союза, который состоится в конце этой недели в Бельгии, будут обсуждаться миграционная политика, антитеррористическая борьба, а также вопросы касательно климата. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, три указанные темы будут обсуждаться в Брюсселе.

«Речь там идет главным образом о достижении прогресса в защите внешних границ, с одной стороны, здесь есть существенные улучшения, но и вопрос стабилизации стран происхождения беженцев», — уточнила Меркель.

Кроме того, между странами региона «нужен дух кооперации», поскольку без такого подхода будет трудно достичь урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике, Ливии, Йемене, заявила она.