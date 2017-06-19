Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Курдские формирования заявляют, что войска Сирии нанесли удар под Раккой
Triangle Created with Sketch.

Курдские формирования заявляют, что войска Сирии нанесли удар под Раккой

14:45  19 Июня 2017
532

Курдские формирования заявляют, что войска Сирии нанесли удар под Раккой

Москва, 19 июня. Вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые международной коалицией во главе с США, утверждают, что правительственные войска Сирии нанесли удары по ее позициям в районе города Ракка. Об этом заявил официального представителя СДС Таляля Силло.

«Правительственные силы развернули широкомасштабные атаки, используя самолеты, артиллерию и танки», — сказал Силло.

Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что 18 июня коалиция во главе с США сбила самолет Военно-воздушных сил САР Су-22, когда он выполнял задачу против боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Позднее в штабе возглавляемой США коалиции подтвердили, что 18 июня ВВС коалиции США сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы на позиции бойцов СДС к югу от города Табка.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #коалиция #ввс #су-22
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть