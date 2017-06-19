Курдские формирования заявляют, что войска Сирии нанесли удар под Раккой

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Москва, 19 июня. Вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые международной коалицией во главе с США, утверждают, что правительственные войска Сирии нанесли удары по ее позициям в районе города Ракка. Об этом заявил официального представителя СДС Таляля Силло.

«Правительственные силы развернули широкомасштабные атаки, используя самолеты, артиллерию и танки», — сказал Силло.

Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что 18 июня коалиция во главе с США сбила самолет Военно-воздушных сил САР Су-22, когда он выполнял задачу против боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Позднее в штабе возглавляемой США коалиции подтвердили, что 18 июня ВВС коалиции США сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, который, по утверждению штаба, сбросил бомбы на позиции бойцов СДС к югу от города Табка.

* Организация запрещена на территории РФ.