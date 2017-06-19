Новости США: чем Трамп и Обама занимались в День отца, тайные связи США и КНДР, Бейонсе родила близнецов

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США, 19 июня. В Пентагоне рассказали о сбитом сирийском военном самолете, американцы обсуждают твиты Барака Обамы и Дональда Трампа в День отца, тайные встречи северокорейского переговорщика Чхве Сун Хи с американской стороной и эскалация конфликта. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Пентагон и Сирия

Представитель Пентагона заявил, что штурмовик США сбил сирийский правительственный самолет-истребитель после того, как сирийцы ударили по военным, сражающимся на стороне США в северной Сирии, сообщает The Washington Post. Как передает аналитик издания, в ведомстве сообщили, что этому предшествовала атака сирийскими войсками поддерживаемых США отрядов, известных как Демократические силы Сирии (SDF).

Американская авиация сбила пилотируемый вражеский самолет впервые более чем за 10 лет, и это означает резкую активизацию деятельности Соединенных Штатов в Сирии. Газета также отмечает, что перед тем как сбить самолет, военные США связались с Россией, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта. Сирийское правительство утверждало, что самолет бомбил позиции ИГИЛ* («Исламское государство»*, ИГ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Чтение мыслей и Трамп

Член юридической команды президента США Джей Секулоу неоднократно настаивал на том, что Дональд Трамп не находится под следствием за препятствование правосудию, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что во время интервью в воскресенье Секулоу признался, что не мог быть в полной уверенности относительно того, находится Трамп под следствием или нет, потому что не умеет читать мысли.

США и КНДР

Главный ядерный переговорщик Северной Кореи, глава департамента по делам США министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи​, тайно встречалась с американскими дипломатами, сообщает The Wall Street Journal. Переговоры были направлены на освобождение заключенных США и установление дипломатического канала.

Недавнее освобождение из плена Отто Уормбира, находившегося в коме после пыток и избиений, может существенно осложнить и так напряженные отношения между США и КНДР.

Счастливые родители?

У певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи родились близнецы, сообщает служба новостей «Би-Би-Си».

Поп-дива объявила о своей беременности в Instagram в феврале — этот пост стал самым популярным в истории сети. У пары уже есть дочь — пятилетняя Блю Айви. На данный момент чета не подтвердила, что в их семье пополнение.

«Изгоняющая дьявола»

Женщина душила и кусала своего ребенка в попытке изгнать из него дьявола на пляже на глазах у десятка людей, сообщает The Sacramento Bee. Случайный прохожий вступился за ребенка, женщина была арестована и обвинена в покушении на убийство.

Нетолерантная Америка

В Юте 12-летняя девочка вышла к кафедре в церкви мормонов, чтобы признаться, что она лесбиянка и хочет венчаться в церкви, но ее речь прервали, отключив микрофон, сообщает британская газета Independent.

«Бог любит меня такой, потому что я верю, что он любит все его творения», — сказала девочка, прежде чем ее речь прервали и попросили сесть на место. Девочка сказала, что она не «ужасная грешница», и была сотворена такой на небесах. После инцидента выступал мужчина, сказавший, что он рад, что «отец небесный сотворил всех людей уникальными».

Халатность чиновников

Четверо сотрудников учреждения по заботе о детях с особыми потребностями были уволены после того, как оставили ребенка в фургоне в жаркий день, сообщает KATV Little Rock. Ребенок погиб. Среди уволенных сотрудников был директор учреждения, который в то же время является законодателем штата.

«Отцы отечества»

Пользователи соцсетей сравнивают твиты Барака Обамы и Дональда Трампа, опубликованные в День отца, сообщает News week. Обама написал сердечное послание своим дочерям, в то время как Трамп повествовал о рейтинге его одобрения в стране.

«Из всего, чего я достиг в своей жизни, я больше всего горжусь быть отцом Саши и Малии. Поздравляю с Днем отца всех тех, кому повезло быть отцом», — твитнул Обама.

Of all that I've done in my life, I'm most proud to be Sasha and Malia's dad. To all those lucky enough to be a dad, Happy Father's Day! https://t.co/ya1YAJignC — Barack Obama (@BarackObama) June 18, 2017

«Программа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой) очень хорошо работает, несмотря на отвлечение и охоту на ведьм. Много новых рабочих мест, быстрое развитие бизнеса…» — написал Трамп.

The MAKE AMERICA GREAT AGAIN agenda is doing very well despite the distraction of the Witch Hunt. Many new jobs, high business enthusiasm,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2017

Кроме того, в другом твите он отметил, что рейтинг его одобрения возрос до 50%. Все дети Трампа, кроме Иванки, поздравили отца с праздником. Иванка Трамп же поздравила с праздником своего мужа, но забыла упомянуть отца.

* Организация запрещена на территории РФ.