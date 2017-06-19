Доска позора: законодатели рассказали о национальном реестре коррупционеров

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Москва, 19 июня. Государственная Дума РФ приняла закон о создании в России национального реестра коррупционеров. Законодатели рассказали о перспективах этой инициативы.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетты, подобный список есть у многих государств, и его введение необходимо в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это будет инструментом общественного порицания тех, кто становится на коррупционный путь, — поясняет депутат. — Не отстирать этого позора ни его детям, ни внукам. Попадание в такой реестр будет очень нехорошим черном пятном на роде того, кто запятнал себя коррупцией».

Заместитель начальника управления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов заявил, что прокуратура полностью поддерживает эту инициативу.

Законодатели подчеркивают: мера эта превентивная. «Речь идет о дисциплинарном наказании, не об административном или уголовном», — заверил заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Напомним, во время прямой линии с Владимиром Путиным президент ответил на поступающие вопросы о коррумпированности власти. «Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания. Вот что самое главное. Обеспечить такой режим работы нужно», — заявил Путин.