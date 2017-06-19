Содом и Киев. Колонка Руслана Мармазова

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В Киеве под рукоплескание мировой прогрессивной общественности прошел гей-парад. Разумеется, это специфическое шоу широко разрекламировали и авансом признали явным символом победившей на Украине свободы.

Библейская иллюстрация к новейшей истории

Мне нет разницы, кто в каких формах удовлетворяет свои запросы — как естественные, так и противоестественные. Это личное дело каждого, за что он будет отвечать на Страшном суде.

В знаменитых Содоме и Гоморре тоже в свое время сконцентрировались носители, как сказали бы теперь, настоящих демократических ценностей. Причем количество их на единицу площади оказалась таковым, что Господь не стал откладывать на потом свои выводы. Он уничтожил эти населенные пункты, дав всему остальному человечеству намек на то, до чего же ему противны такого рода проявления.

Но, повторюсь, выбор для себя делает каждый самостоятельно. Кто-то и Бога не боится, кто-то даже вызов ему бросает, куражится до поры. Ну, замечательно, воздастся каждому по делам его.

Все это движение можно было бы отнести в разряд приватных отклонений от общепризнанных норм и не более того, если бы сексуальные меньшинства не превращали свою ориентацию в профессию, в индульгенцию за любые преступления, не пропагандировали — причем агрессивно — свои принципы среди детей и подростков.

Ждет парня из армии

В Киеве движение ЛГБТ сделало принципиально новый виток в своем развитии и обросло ракушками оригинальной местной специфики. Очень может быть, до сего дня невиданной в мире. А может, мы просто не в курсе были, отстали от современных веяний из-за своих патриархальных представлений о мироздании…

Скажем, образ нежного юноши, верно ожидающего своего друга из АТО, чтобы навсегда связать с ним судьбу — это нечто выдающееся, согласитесь. Вообще, наглядная агитация, прославляющая геев, яростно воюющих против жителей Донбасса, — это свежо, не затерто.

В моих краях, кстати, такую тенденцию на украинской стороне заподозрили давно. В Донецке, скажем, так всегда и говорили, мол, по мирным кварталам могут стрелять только… Как бы помягче, поцензурней? Ага! Толерантные, взращенные на отборных европейских ценностях активисты. И пассивисты, разумеется, тоже.

Страх и ненависть в Гоморре

Впрочем, киевский парад победившей «гидности» показал и еще один важный момент. На Украине ведь сейчас мало кто чувствует себя в безопасности. Хотя бы в относительной. Считанные единицы!

Допустим, вышли люди высказаться против несусветного переименования проспекта героя Великой Отечественной войны Ватутина в проспект нацистского прихвостня Шухевича, тут же вылетела толпа отморозков, отлупила участников мирного пикета и спокойно удалилась. Никого из них даже в угол не поставят.

Или вот, интересные вести долетают из глубинных, казалось бы, спокойных областей бывшей Украины. Был у некоего предпринимателя бизнес, не из великих. Пришли рейдеры и отобрали его, нагло и беспардонно. Человек в шоке, обращается в суд, выигрывает дело, это же натурально его бизнес. Не успел человек обрадоваться, как прибыл карательный батальон — «Азов» какой-нибудь — выгнал местную ВОХР, поставил своих автоматчиков, отнял бизнес. И никакой надежды на справедливость.

Телеканал, который вещает нечто, не вполне вписывающееся в общий истеричный тон, могут и поджечь. Такой-де старинный обычай бороться за правду в продвинутых странах. Концерт неугодного эстрадного исполнителя запросто срывают, зрителей, пришедших послушать песни, мутузят жестоко.

Коллектив ФК «Шахтер», отмечая концовку футбольного сезона на кораблике на Днепре, украсил судно шариками. Оранжево-белыми, хотя клубные цвета – оранжево-черные. Чего это? Законно опасаются, что примет какой-нибудь контуженый с берега за георгиевскую ленту, врежет из гранатомета, мало не покажется.

И так везде, на каждом шагу. Страх и беззаконие, ненависть и безнадега.

Гей, нацисты!

Но только не в случае с гей-парадом. Его охраняли как зеницу ока. Да какую там зеницу! Куда круче. Как Порошенко в Одессе. Там в свое время весь город во время президентского визита перегородили решетками, вояк понагнали, чтобы, не ровен час, кто не прорвался к телу гаранта майданных идеалов.

Получается, нынче есть только две категории жителей так называемой Украины, что чувствуют себя сколько-нибудь уверенно: ЛГБТ-сообщество и Порошенко с компанией. Впрочем, часто эти группы пересекаются.

Противная, конечно, тема, дорогие читатели. Сейчас стану сворачивать ее. Пойду и руки вымою с мылом. Только еще на одну деталь обращу ваше внимание. У нынешней киевской власти в любимцах ходят нацисты и толеранты. В принципе, это не всегда совместимые направления.

Среди первых хватает типажей подчеркнуто традиционных, даже архаичных взглядов. Вторых они на дух не переносят. Вот и пошли разгонять гей-парад.

Властям пришлось выбирать. И они отдали предпочтение ЛГБТ. Полиция отбивала адептов свободной и мультивекторной страсти от бандерофилов без всякого аппетита. Но приказ есть приказ. И дело даже не в ориентации руководства МВД Украины, достаточно хорошо известной. Нацистам дали понять, что их уже использовали, скоро утилизируют, а наступают времена совершенно иных ценностей.