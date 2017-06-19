Медведев утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики

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Москва, 19 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал генеральную схему размещения объектов электроэнергетики РФ до 2035 года. Об этом глава правительства страны сообщил на встрече с вице-премьерами России.

«Из больших документов также я утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, она рассчитана до 2035 года», — констатировал Медведев.

Премьер-министр страны подчеркнул, что это крупный, базовый документ.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 19 июня проведет совещание по демографической политике, в котором примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.