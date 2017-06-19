Неизвестные ограбили жителя Москвы, брызнув ему в лицо из перцового баллончика

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Москва, 19 июня. В правоохранительные органы российской столицы обратился мужчина, который пострадал от действий грабителей, воспользовавшихся перцовым баллончиком.

Неизвестные похитители напали на москвича, ослепив его перцовым баллончиком, а затем украли сумку, где находились 180 тысяч рублей, сообщил источник «Подмосковье 360» в полиции Москвы. Инцидент произошел накануне – мужчину избили на Щелковском шоссе, после чего похитители крупной денежной суммы скрылись в неизвестном направлении. Московская полиция предпринимает меры по поиску и задержанию нападавших.