Сирия новости 19 июня 16.30: ИГ теряет позиции в центре САР, курды ведут перестрелки с ССА и Турцией в Алеппо
Сирия, 19 июня. Боевики ИГ* утратили контроль над территориями на границе провинций Алеппо и Хама, а также городом Расафа к юго-западу от Ракки. Войска САА понесли потери в живой силе в ходе боев на востоке от Пальмиры. Отряды SDF**** и YPG ведут перестрелки с армией Турции и ССА** на севере провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли нескольких военнослужащих, в том числе двух полевых командиров, на востоке провинции Хомс.
«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над поселком Масба и горным районом Абу Зейн вблизи шоссе Саламия – Ат-Табка, а также городом Расафа и деревнями Шувейха и Абу Сабах Масина к юго-западу от Ракки; напало на укрепрайоны курдов к югу от Аль-Шаддади в Хасаке; потеряло часть позиций в районе Аль-Шафаа в Мосуле.
Курды: ударили по городу Аазаз к северу от Алеппо, убив нескольких местных жителей, после чего подверглись артиллерийским обстрелам со стороны турецкой армии.
Сирийская свободная армия (ССА): заявила о возобновлении боевых действий с армией САР в Даръа; оказалась под обстрелами SDF к западу от города Мари.
«Ахрар аш-Шам»: лишилась четырех отрядов, присоединившихся к режиму перемирия на севере провинции Алеппо.
Провинция Алеппо
Как сообщает на своей странице в Twitter (@yasseralhaji1) местный активист, курдские Отряды народной самообороны (YPG) в настоящий момент атакуют опорные пункты боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на западной окраине города Мари к северу от Алеппо. Тем временем турецкие войска, оказывающие поддержку радикалам ССА, открыли артиллерийский огонь по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе высот Барсая в окрестностях города Аазаз, передает новостной центр Qasioun. Как отмечает оппозиционный источник, Турция начала обстрел после того, как курдские формирования выпустили крупнокалиберные мины и ракеты по жилым районам Аазаза, что привело к мирным жертвам. Напомним, Анкара намерена при помощи сирийской вооруженной оппозиции целиком вытеснить курдов с севера провинции Алеппо.
Четыре бригады оппозиционного формирования «Ахрар аш-Шам», базирующиеся в регионе, присоединились к режиму перемирия, сообщают представители российского Центра по примирению сторон. Таким образом, число вооруженных групп, подписавших соглашение о режиме тишины, возросло до 23.
Провинция Хомс
Проправительственные силы Национальной обороны (NDF)****** и «Хезболла» при поддержке Сирийской арабской армии (САА) продолжают штурмовать позиции террористов ИГ вдоль магистрали, связывающей Пальмиру и Ас-Сухну. Согласно информации Islamic World Update, подразделениям удалось отбить часть опорных пунктов боевиков к юго-востоку от населенного пункта Арак. Таким образом, проасадовские войска продолжают планомерно приближаться к городу Ас-Сухна, который, в свою очередь, открывает путь для дальнейшего наступления на Дейр эз-Зор. Напомним, накануне бойцы NDF и «Хезболлы» целиком зачистили от радикалов «Исламского государства»* территорию заповедника Аль-Талила на юго-востоке от древней Пальмиры.
Другой источник, однако, утверждает, что в ходе последних столкновений в этом регионе боевикам ИГ удалось причинить серьезный численный урон армии САР. По данным военного источника в соцсети Twitter (@charlesfree7), погибли, кроме того, два командира САА — Осама Султан Ахмед и Ферас Аль-Шамхал.
Провинция Даръа
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), подконтрольный боевикам вооруженной оппозиции, заявляет о том, что в городе Даръа возобновились военные действия. Никаких подробностей не сообщается. Напомним, накануне вступило в силу временное перемирие, установленное на 48 часов. Однако еще вчера вечером в регионе проправительственными бойцами было задержано подкрепление незаконных формирований, что также нарушает условия договоренности.
Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и ССА захватили почти половину территории административного центра провинции. Ливанское формирование «Хезболла» и отдельные подразделения армии САР недавно начали контрнаступление на позиции исламистов в южной части города.
Провинция Ракка
Отряды NDF и элитное спецподразделение САА «Тигры» установили контроль над стратегическим городом Расафа и одноименной дорожной развязкой к юго-западу от Ракки, сообщает информационный портал Al Masdar News. Проправительственные силы еще больше активизировались после того, как этой ночью ВВС международной коалиции сбили самолет ВВС Сирии в этом регионе. Заняв Расафу, силы Национальной обороны и «Тигры» открыли себе дорогу для наступления на Дейр эз-Зор с северо-западного направления и, напротив, перекрыли путь поддерживаемым США курдским отрядам SDF. Проамериканские войска, кроме того, оказались отрезанными от района нефтяных месторождений к югу от Ат-Табки.
Военный источник на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) сообщает, что части войск NDF и спецназ «Тигры» продолжили развивать преимущество в боях с ИГИЛ на этом направлении, освободив поселения Шувейха и Абу Сабах Масина к северу от Расафы вблизи шоссе М-6. Таким образом, подразделения вплотную подошли к позициям курдов в этом районе, оттеснив отряды ИГ на восток. Ранее, однако, сообщалось, что данные населенные пункты были захвачены курдскими формированиями SDF.
Российская сторона решила прервать свое участие в меморандуме по предотвращению инцидентов в небе над САР в связи с недавними действиями сил западной коалиции, возглавляемой США. Представители Минобороны РФ назвали новый удар коалиции по САА военной агрессией против Сирии и грубейшим нарушением международного права. Таким образом, с этого момента любые воздушные объекты США и их союзников, зафиксированные в районах выполнения боевых задач ВКС РФ в небе САР западнее реки Евфрат, будут восприниматься в качестве воздушных целей.
Провинция Хама
Военный источник в Twitter (@sayed_ridha) сообщает о значительном продвижении проасадовских сил в освобождении территорий на границе провинций Хама и Алеппо к востоку от города Итрия. Части «Хезболлы», поддерживаемые сирийскими военными, выдвинулись в наступление со стороны Итрии в направлении провинции Ракка. Под их контроль перешли населенный пункт Масба и район высот Абу Зейн. Командование рассчитывает и дальше двигаться вдоль дороги Саламия – Ат-Табка вплоть до опорных пунктов частей САА, базирующихся на западе провинции Ракка. Заняв данный участок шоссе, бойцы «Хезболлы» и армии САР захватят остатки отрядов ИГИЛ, дислоцирующихся на юго-востоке Алеппо, в кольцо блокады.
Провинция Хасака
Тем временем отряды «Исламского государства» усилили атаки на укрепрайоны «Демократических сил» в южных окрестностях города Аль-Шаддади на юге провинции Хасака. Об этом сообщает новостной портал Islamic World Update. Никаких сведений о потерях каждой из сторон на настоящий момент не поступало.
В районе Аль-Шаддади пролегает линия соприкосновения между ИГИЛ и SDF. Курды контролируют почти всю провинцию, в то время как террористы занимают лишь южные районы региона. Тем не менее боевики не оставляют попыток прорвать оборону «Демократических сил» и сдвинуть линию фронта дальше на север.
Ирак
Иракская правительственная армия, поддерживаемая ополченческими отрядами «Хашд Аль-Шааби» и авиацией западной коалиции, несколько продвинулась в зачистке района Аль-Шафаа в Мосуле от террористов «Исламского государства», передает Islamic World Update. Под контролем террористов, таким образом, остается меньше половины территорий этого северо-западного района города. Правительственные войска параллельно штурмуют старую часть Мосула, где также все еще укрываются радикалы, продолжая оказывать ожесточенное сопротивление.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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