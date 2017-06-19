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Происшествия
Москвичка скончалась после инъекции в частной клинике
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Москвичка скончалась после инъекции в частной клинике

15:12  19 Июня 2017
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Москвичка скончалась после инъекции в частной клинике

Москва, 19 июня. В одной из частных клиник столицы после проведения инъекционной процедуры скончалась пациентка. Как сообщили в ГСУК СК России по городу, инцидент произошел 9 июня.

Согласно приведенным данным, 29-летняя пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее доставили в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Осуществляется анализ ситуации на наличие признаков преступления, предусмотренного статьями «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность».

Напомним, ранее сообщалось, что 13-летняя девочка погибла на железной дороге в Подмосковье при попытке сделать эффектное селфи на железнодорожном мосту.

#москва
Тимур Румянцев
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