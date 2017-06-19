Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Стало известно, кто рассудит Россию и Португалию на Кубке конфедераций
Triangle Created with Sketch.

Стало известно, кто рассудит Россию и Португалию на Кубке конфедераций

14:37  19 Июня 2017
129

Стало известно, кто рассудит Россию и Португалию на Кубке конфедераций

Москва, 19 июня. ФИФА определилась с главным арбитром предстоящей встречи сборных России и Португалии на Кубке конфедераций. Матч обслужит итальянский судья Джанлука Рокки.

Его ассистентами назначены Мауро Тонолини и Эленито Ди Либераторе. Четвертым арбитром выбран Дамир Скомина из Словении. Еще один словенец Юре Прапротник и бразилец Сандро Рикки будут обслуживать поединок в качестве видеоассистентов, их помощником назначен румын Овидиу Хацеган, передает New Inform.

Стало известно, кто рассудит Россию и Португалию на Кубке конфедераций

Матч между национальными командами России и Португалии пройдет 21 июня на московском стадионе «Открытие Арена». В активе российской сборной уверенная победа над Новой Зеландией со счетом 2:0. Встреча португальской и мексиканской сборных завершилась со счетом 2:2.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть