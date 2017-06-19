Стало известно, кто рассудит Россию и Португалию на Кубке конфедераций

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Москва, 19 июня. ФИФА определилась с главным арбитром предстоящей встречи сборных России и Португалии на Кубке конфедераций. Матч обслужит итальянский судья Джанлука Рокки.

Его ассистентами назначены Мауро Тонолини и Эленито Ди Либераторе. Четвертым арбитром выбран Дамир Скомина из Словении. Еще один словенец Юре Прапротник и бразилец Сандро Рикки будут обслуживать поединок в качестве видеоассистентов, их помощником назначен румын Овидиу Хацеган, передает New Inform.

Матч между национальными командами России и Португалии пройдет 21 июня на московском стадионе «Открытие Арена». В активе российской сборной уверенная победа над Новой Зеландией со счетом 2:0. Встреча португальской и мексиканской сборных завершилась со счетом 2:2.