Порошенко предлагает разработать закон для выплаты пенсий в Донбассе и Крыму

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Киев, 19 июня. Президент Украины Петр Порошенко предложил разработать законопроект, посвященный механизму выплаты пенсий людям, которые проживают в ДНР, ЛНР и на территории Крымского полуострова. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Луценко.

Согласно предварительной информации, рабочая группа по подготовке документа уже была сформирована.

Напомним, ранее полномочный представитель Луганской народной республики на мирных переговорах по Донбассу Владислав Дейнего указал на то, что Киев игнорирует выполнение минских договоренностей.