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Неделя дождей стартовала в Петербурге
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Неделя дождей стартовала в Петербурге

14:51  19 Июня 2017
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Неделя дождей стартовала в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. В Петербурге всю неделю, начиная с 19 июня, будут идти дожди, сообщили представители Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теплые солнечные дни, которые радовали жителей Северной столицы, во второй половине прошедшей недели временно прекращаются. На смену им приходят дожди, которыми так славится Петербург.

Неделя дождей стартовала в Петербурге

Кроме того, ожидается похолодание. 20 июня температура опустится до 18 градусов. В среду температура будет еще на градус ниже. В пятницу и вовсе воздух не прогреется выше плюс15 градусов, передает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве из-за грозы объявлен желтый уровень опасности.

Катерина Тимошенская
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