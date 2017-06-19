Неделя дождей стартовала в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 июня. В Петербурге всю неделю, начиная с 19 июня, будут идти дожди, сообщили представители Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теплые солнечные дни, которые радовали жителей Северной столицы, во второй половине прошедшей недели временно прекращаются. На смену им приходят дожди, которыми так славится Петербург.

Кроме того, ожидается похолодание. 20 июня температура опустится до 18 градусов. В среду температура будет еще на градус ниже. В пятницу и вовсе воздух не прогреется выше плюс15 градусов, передает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве из-за грозы объявлен желтый уровень опасности.