Фильм Стоуна о Путине восприняли как удар американские политические элиты

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Вашингтон, 19 июня. Реакция американских политиков и СМИ на фильм о президенте Владимире Путине, снятый режиссером Оливером Стоуном, стала наглядной демонстрацией того, как американские медиа приучили Соединенные Штаты воспринимать в штыки все, что отличается от привычного представления о России как «империи Зла». Как отмечает Global Research, наглядной демонстрацией этого стало ток-шоу американского ведущего Стивена Колберта, который пригласил Оливера Стоуна побеседовать о его новом фильме.

Самый первый вопрос, заданный ведущим ток-шоу режиссеру фильма о Путине показал, какое направление беседы Колберт считает единственно верным: «Что бы вы сказали людям, которые говорят, что вы в своем интервью подлизываетесь к Путину?»