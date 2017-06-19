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Общество
Фильм Стоуна о Путине восприняли как удар американские политические элиты
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Фильм Стоуна о Путине восприняли как удар американские политические элиты

14:39  19 Июня 2017
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Фильм Стоуна о Путине восприняли как удар американские политические элиты

Вашингтон, 19 июня. Реакция американских политиков и СМИ на фильм о президенте Владимире Путине, снятый режиссером Оливером Стоуном, стала наглядной демонстрацией того, как американские медиа приучили Соединенные Штаты воспринимать в штыки все, что отличается от привычного представления о России как «империи Зла». Как отмечает Global Research, наглядной демонстрацией этого стало ток-шоу американского ведущего Стивена Колберта, который пригласил Оливера Стоуна побеседовать о его новом фильме.

Самый первый вопрос, заданный ведущим ток-шоу режиссеру фильма о Путине показал, какое направление беседы Колберт считает единственно верным: «Что бы вы сказали людям, которые говорят, что вы в своем интервью подлизываетесь к Путину?»

«Не только сам вопрос, но и тот будничный тон, которым он был задан, демонстрируют оглупление новостных сведений, анализов и комментариев, продолжающееся в США десятилетиями, — отмечает автор заметки в Global Research. — В результате получается интеллектуальная культура столь поверхностная, что это страшно видеть, культура, в которой невежеству радуются, а не огорчаются».

Фильм Стоуна о Путине восприняли как удар американские политические элиты

#путин #стоун
Валентин Меликов
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