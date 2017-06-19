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Москва, 19 июня. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде ввести льготы и послабления для жителей ЛНР и ДНР в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса. Таким образом Киев признает самостоятельность региона, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Здесь есть очень хороший подтекст, который состоит в том, что марионеточное правительство Украины, принимающее незаконные и в то же время никогда не будущие работать законопроекты, признает самостоятельность Донбасса», — заявил он.

Онищенко обратил внимание на заявление Киева о налаживании отношений Украины с республиками. «Что налаживать, если это твоя территория?» — спрашивает депутат. Таким образом власти Украины фактически признали независимость ЛНР и ДНР, убежден он.

В то же время Порошенко выступил против отмены режима так называемой АТО. По мнению Онищенко, попытка «реинтеграции» является пиар-акцией, цель которой — не налаживание отношений и восстановление экономики, а, скорее всего, политическая конъюнктура перед новым решением Евросоюза или траншем МВФ, заявил Онищенко ИА Nation News.