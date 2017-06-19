Джонни Деппа заменят в следующей части «Пиратов Карибского моря»

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Лос-Анджелес, 19 июня. Голливудского актера Джонни Деппа, ставшего «лицом» франшизы «Пираты Карибского моря», могут заменить в будущих фильмах. Во всем виноваты сборы последней части «Мертвецы не рассказывают сказки» — оказалось, что картина собрала вдвое меньше, чем все предыдущие фильмы «Пиратов».

По словам продюсеров, интерес фанатов мог упасть после громких скандалов вокруг Джонни Деппа. Напомним, что у актера были проблемы с собаками, которых он привез на съемки последнего фильма в Австралию. Кроме того, его супруга — актриса Эмбер Херд — подала на развод, заявив, что муж ее регулярно избивает.

Кроме того, второстепенные герои пятых «Пиратов Карибского моря» заинтересовали аудиторию гораздо больше, чем Джек Воробей. Сын персонажей, сыгранных Орландо Блумом и Кирой Найтли, взбудоражил сердца молодых девушек. Героиня Каи Скоделарио по имени Карина вызвала интерес у мужской части аудитории.

Не исключено, что в шестой части «Пиратов Карибского моря» Джека Воробья убьют («сольют» — прим. ред.) на дуэли.