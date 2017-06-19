Баскетболист «Зенита» Маркович покинет клуб

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Санкт-Петербург, 19 июня. Защитник баскетбольного «Зенита» Стефан Маркович принял решение покинуть клуб.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 29-летний игрок недоволен результатами команды и изменениями в руководстве клуба.

Напомним, три дня назад стало известно о том, что новым руководителем «Зенита» стал экс президент петербургского «Спартака» Игорь Оноков. В полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ «Зенит» уступил «Химкам», выиграв два первых матча.