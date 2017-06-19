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Политика
Минобороны предупредило коалицию об опасности сближения с ВКС РФ в небе Сирии
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Минобороны предупредило коалицию об опасности сближения с ВКС РФ в небе Сирии

14:03  19 Июня 2017  /обновлено: 14:51  19 Июня 2017
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Россия воспримет как цели любые воздушные объекты в районах действия ВКС РФ над Сирией

Москва, 19 июня. Россия будет принимать как цели любые воздушные объекты в районах действия ВКС РФ над Сирией. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в районах выполнения боевых задач ВКС РФ в небе Сирии любые воздушные объекты, в том числе самолеты и беспилотники международной коалиции, западнее реки Евфрат, будут восприниматься как воздушные цели и приниматься на сопровождение российскими средствами ПВО.

Минобороны предупредило коалицию об опасности сближения с ВКС РФ в небе Сирии

Ранее в Минобороны сообщили, что с 19 июня ведомство прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией. 

Алексей Громов
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