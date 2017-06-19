ЛНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики более 200 снарядов и мин

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Луганск, 19 июня. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Луганской народной республики более 200 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Веселая Гора, Желобок и Обозное», – сказал Марочко.

В ходе обстрелов украинские силовики применили ствольную крупнокалиберную артиллерию, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Он также добавил, что всего за сутки по территории ЛНР было выпущено 212 снарядов и мин.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины готовит законопроект о прекращении боевых действий в Донбассе, а также мирный план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий, передает «Утро.ру».