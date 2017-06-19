Командование коалиции в Сирии не использовало каналы связи для предотвращения инцидентов в воздухе

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Москва, 19 июня. Командование сил международной коалиции во главе с США в Сирийской республике не использовало никаких каналов связи с целью предотвратить инциденты в воздухе в ходе операции в Ракке. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Российской Федерации.

Как отмечается в релизе, командование коалиции не стало использовать существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы «Хмеймим» и «Эль-Удейд» (Катар) несмотря на то, что в воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее штаб международной коалиции подтвердил, что американский военный самолет F/A-18E Super Hornet сбил сирийский Су-22 в районе Табки. По информации штаба, в 18.43 самолет ВВС САР сбросил бомбы около позиций SDF. Штаб коалиции назвал свои действия «самообороной».