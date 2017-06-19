Уничтожение коалицией самолета ВВС Сирии является военной агрессией — МО РФ

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. В Минобороны РФ назвали уничтожение коалицией во главе с США сирийского самолета циничным нарушением суверенитета страны.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США ранее подтвердила, что сбила Су-22, принадлежащий ВВС Сирии, в провинции Ракка после того, как самолет якобы сбросил бомбы рядом с позициями. По словам спикеров Дамаска, самолет выполнял задание против боевиков ИГ* (террористическая организация запрещена в России).

«Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — это циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Здесь также отмечается, что неоднократные удары коалиции под прикрытием «борьбы с терроризмом» против вооруженных сил страны-участницы ООН грубо нарушает международное право и является военной агрессией в отношении к Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.