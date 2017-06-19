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Новости Сирии
Минобороны РФ прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии
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Минобороны РФ прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии

13:59  19 Июня 2017  /обновлено: 14:21  19 Июня 2017
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Минобороны РФ прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии

Москва, 19 июня. Минобороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Взаимодействие с американской стороной в рамках данного меморандума прекращается с понедельника, 19 июня. В российском ведомстве потребовали «тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мер».

Минобороны РФ прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума по Сирии

Ранее штаб международной коалиции во главе с США подтвердил, что американские военные сбили сирийский самолет Су-22 в районе Табки. В Совфеде назвали атаку на сирийский Су-22 провокацией Вашингтона в адрес России

Алексей Громов
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