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Политика
Военные уничтожили 11 террористов ИГИЛ на востоке Афганистана
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Военные уничтожили 11 террористов ИГИЛ на востоке Афганистана

14:09  19 Июня 2017
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Военные уничтожили 11 террористов ИГИЛ на востоке Афганистана

Кабул, 19 июня. За минувшие сутки в ходе непрерывно продолжающейся операции вооруженных сил Афганистана против террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в восточной провинции Нангархар были уничтожены 11 боевиков ИГИЛ*. Как сообщает командование спецподразделения «Силаб» в афганской армии, в ходе боев были уничтожены двое высокопоставленных боевиков иностранного происхождения и один полевой командир.

Как отмечает Khaama Press, на данный момент в Афганистане осуществляются 12 крупных и десятки средних и малых операций против сил террористов ИГИЛ, в ходе которых к борьбе с террористами привлекаются боевые самолеты и вертолеты.

Военные уничтожили 11 террористов ИГИЛ на востоке Афганистана

Напомним, ранее стало известно, что террористы ИГ* отбили у боевиков исламского движения «Талибан» (запрещено в РФ) подземный комплекс «Тора-Бора», некогда служивший убежищем «террористу номер один» Усаме бен Ладену.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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