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Происшествия
Пассажиры метро Москвы сообщили о задымлении на «желтой» ветке
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Пассажиры метро Москвы сообщили о задымлении на «желтой» ветке

14:14  19 Июня 2017
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Пассажиры метро Москвы сообщили о задымлении на «желтой» ветке

Москва, 19 июня. На «желтой» линии метро Москвы наблюдалось небольшое задымление. Об этом сообщили пассажиры подземки, которые следовали от «Шоссе Энтузиастов» до «Площади Ильича» Калининской линии.

Задымление было кратковременным. Как выяснилось позже, дым в столичную подземку затянуло с улицы.

«Калининская линия. 12.39, — цитирует РИАМО представителей метро. — На участке от «Шоссе Энтузиастов» до «Площади Ильича» кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы».

Уже через пять минут, после изменения режима вентиляции, задымление рассеялось. На движении поездов инцидент не отразился.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разыскивают девятилетнего ребенка, который пропал в петербургском метрополитене. 

 

Катерина Тимошенская
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