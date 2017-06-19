Пассажиры метро Москвы сообщили о задымлении на «желтой» ветке

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Москва, 19 июня. На «желтой» линии метро Москвы наблюдалось небольшое задымление. Об этом сообщили пассажиры подземки, которые следовали от «Шоссе Энтузиастов» до «Площади Ильича» Калининской линии.

Задымление было кратковременным. Как выяснилось позже, дым в столичную подземку затянуло с улицы.

«Калининская линия. 12.39, — цитирует РИАМО представителей метро. — На участке от «Шоссе Энтузиастов» до «Площади Ильича» кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы».

На движении поездов не отразилось. Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком. — Московское метро (@MetroOperativno) June 19, 2017

Уже через пять минут, после изменения режима вентиляции, задымление рассеялось. На движении поездов инцидент не отразился.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разыскивают девятилетнего ребенка, который пропал в петербургском метрополитене.