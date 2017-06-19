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УАЗ снизил цены на внедорожники «Патриот»
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УАЗ снизил цены на внедорожники «Патриот»

14:40  19 Июня 2017
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УАЗ снизил цены на внедорожники «Патриот»

Ульяновск, 19 июня. Ульяновский автомобильный завод анонсировал снижение стоимости автомобилей УАЗ «Патриот». Это стало возможно благодаря оптимизации производства и расходов предприятия.

Таким образом, цена на комплектацию «Классик» снизится на 50 тысяч рублей. В данной версии предусмотрены электрорегулировка, подъемники передних и задних дверей, подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности.

Стоимость УАЗ «Патриот» в комплектации «Стандарт» с учетом скидки составит 759 тысяч рублей. Тут предусмотрены две подушки безопасности, раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления, регуляторы высоты и ограничители усилий.

УАЗ снизил цены на внедорожники «Патриот»

Цена на комплектацию «Комфорт» снизилась на 30 тысяч рублей, «Стиль» подешевел на 20 тысяч рублей. Отметим, что внедорожники класса «Комфорт» и выше оснащаются комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, новой климатической установкой, системой активно и пассивной безопасности, камерой заднего вида.

Самая выгодная покупка на сегодняшний день — это приобретение УАЗ «Патриот» по программе утилизации или «трейд-ин», отмечают производители.

#уаз #патриот
Дима Оленин
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