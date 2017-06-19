Пользователи сервиса «Яндекс.Такси» не могут заказать авто из-за сбоя

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Москва, 19 июня. В работе «Яндекс.Такси» сегодня случился технический сбой, из-за которого пользователи не могут заказать авто. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, в настоящее время есть сложности с заказом транспортных средств. В компании подчеркнули, что ведутся активные работы по устранению неполадок.

«В самое ближайшее время проблема будет решена в полной мере», — уточнили в «Яндекс.Такси».

По информации портала vc.ru, сбой мог произойти из-за неполадок касательно доступа водителей к системе «Яндекс.Таксометр». Однако на данный момент официального подтверждения по этому поводу нет, сообщает Lenta.ru.

Воспользоваться услугами сервиса по причине технического сбоя не могут москвичи, жители Петербурга и Тольятти.

Напомним, в конце мая сбой в движении транспорта в Москве произошел из-за сильного урагана.