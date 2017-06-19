Собянин рассказал, когда достроят Большое подземное кольцо метро

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Москва, 19 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции метро «Лефортово».

Глава города считает строительство Большого подземного кольца метро «мегапроектом», который будет полностью реализован к 2020-2021 году.

«Большое подземное кольцо соединит поперечными связками многие районы Москвы и даст возможность присоединить новые радиальные направления», — цитирует его слова «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал на то, что в программу реновации будут включены еще 500 домов.