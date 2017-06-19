Новороссия: Проект реинтеграции предполагает переход к войсковой операции‍, в Донбасс вернутся пенсии

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Новости ДНР и ЛНР, 19 июня. Порошенко готов начать в Донбассе «войсковую операцию», которая заменит АТО, и стать верховным главнокомандующим — так считает член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук. Эта и другие последние новости с юго-востока Украины — в материале Федерального агентства новостей.

Что не так с предложением Порошенко

Заявление Петра Порошенко о «мирной реинтеграции Донбасса» оказалось не таким простым и прозрачным. По крайней мере, член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук предположил, что на деле президент Украины просто начнет «войсковую операцию», которая по факту заменит АТО. Порошенко будет руководить штабом как верховный главнокомандующий. Он сам будет принимать решения об использовании сил и средств ВСУ, привлекать другие силовые структуры.

Но Киев при этом отказывается признать, что уже давно махнул рукой на минские соглашения. Новая операция может «вдохнуть в них жизнь». В Кресле соглашаться с этим утверждением не стали. Там заявили, что сперва нужно изучить план Киева по реинтеграции на соответствие минским договоренностям, а уже потом делать выводы.

Все началось с Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с главами регионов подчеркнул: не надо пытаться организовать новые транспортные блокады регионов Украины. Отдельным радикально настроенным гражданам, например, понравилось блокировать Донбасс зимой этого года, но что приобрел Киев от этого? Ничего хорошего. Украина потеряла 1% ВВП, лишилась антрацитового угля (восполнить теперь пытается за счет поставок из ЮАР, в разы переплачивая), а также ряда промышленных активов. Эти активы до недавнего времени приносили прибыль в виде налогов в бюджет Украины, а теперь перенесли денежные потоки в Россию.

Поводом для таких заявлений стали сообщения из Сумской области, где власти причастны к подготовке блокировки железной дороги и автодорог недалеко от города Конотоп. Гройсмана беспокоит, что скоро примеру этого региона могут последовать и другие, тогда власть полностью потеряет контроль над ситуацией в стране.

Пенсии в ДНР и ЛНР

А вообще поведение Порошенко в последние дни настораживает. Президент Украины взял и предложил разработать специальный закон, который бы предусматривал механизм выплаты пенсий жителям Донбасса. Именно тех территорий, которые Киеву неподконтрольны. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Интересно, что рабочая группа по подготовке это законопроекта уже создана и вот-вот приступит к работе.

Напомним, что выплаты пенсий и социальных льгот жителей ДНР и ЛНР были остановлены после постановления кабинета министров в ноябре 2014 года. Выплаты обещали вернуть — но только когда республики вернутся в состав Украины, под контроль украинской власти. Этот политический ход стал еще и удачным в экономическом плане: ведь ежегодно для этих выплат Украине требовалось порядка 30 миллиардов гривен (это чуть больше миллиарда долларов). Не имей много денег, но имей много возможностей сэкономить.

Солдаты ВСУ дрогнули

Над украинской армией скоро начнется смеяться весь мир, если еще не начал. Хотя поводы чаще всего грустные. Так, еще трое солдат ВСУ погибли в зоне АТО. И ладно бы еще под снарядами противника — нет, от пьянства. Такую информацию рассказал журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Не секрет, что командиры ВСУ уже давно не контролируют обстановку внутри своих частей и тщательно пытаются скрывать сор в избе. Но правда все же вылезает наружу. В той же 53-й бригаде военнослужащие регулярно употребляют спиртное. Вот и доупотреблялись...

Случаи небоевых потерь известны и в подразделениях 93-й бригады, но там солдаты неосторожно обращаются с оружием. Часто также под действием алкоголя или наркотиков. Выпивают военные ВСУ не просто так: их морально-психическое состояние день ото дня ухудшается, они дезертируют, мародерствуют, уходят от жизни. Украинская сторона просто устала воевать. Наглядно это показал случай в Коминтерново, когда ВСУ просто оставили позиции своей части и снялись с насиженных редутов.