Россия выиграла тендер на поставку Египту боевых вертолетов для «Мистралей»
Ле-Бурже, 19 июня. Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил в ходе посещения авиасалона в «Ле-Бурже», что РФ выиграла тендер на поставку корабельных боевых вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев «Мистраль», ранее построенных Францией для РФ, но проданных Египту.
Глава ФСВТС выразил удовлетворение в связи с достигнутым соглашением по тендеру. Сейчас, по его словам, начинается предконтрактная работа по поставкам.
«Важно сегодня согласовать технический облик вертолета, финансовые условия, то есть необходимо провести ту работу, которая называется предконтрактной, она достаточно «вязкая», — рассказал Шугаев. — Как во всех наших отношениях, здесь нет ничего удивительного. Работа плотно ведется, контракт интересный, значимый».