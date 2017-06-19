Россия выиграла тендер на поставку Египту боевых вертолетов для «Мистралей»

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Ле-Бурже, 19 июня. Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил в ходе посещения авиасалона в «Ле-Бурже», что РФ выиграла тендер на поставку корабельных боевых вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев «Мистраль», ранее построенных Францией для РФ, но проданных Египту.

Глава ФСВТС выразил удовлетворение в связи с достигнутым соглашением по тендеру. Сейчас, по его словам, начинается предконтрактная работа по поставкам.