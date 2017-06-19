ЛНР договорилась о поставках дешевого топлива из России

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Луганск, 19 июня. Власти Луганской народной республики договорились с российскими поставщиками о скидках на топливо для сельхозпроизводителей ЛНР. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«Мы договорились с Российской Федерацией, она даст нам топливо. Я думаю, что четыре рубля – это существенно для сельхозпроизводителей. Две тысячи тонн мы готовы взять», — пояснил Плотницкий.

Глава ЛНР поручил руководству Министерства сельского хозяйства и продовольствия заключить договор на поставку топлива из России.

Ранее представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что план Украины по «реинтеграции Донбасса» неосуществим, если Киев официально не откажется от выполнения Минских соглашений, передает URA.RU.