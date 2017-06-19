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Новости Сирии
Сирия: древний город Сергиополис под Раккой освобожден от ИГ
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Сирия: древний город Сергиополис под Раккой освобожден от ИГ

13:53  19 Июня 2017
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Сирия: древний город Сергиополис под Раккой освобожден от ИГ

Дамаск, 19 июня. Отряды Сирийской арабской армии освободили от террористов «Исламского государства»* древний город Сергиополис на юге провинции Ракка.

Как подчеркнул источник агентства РИА Новости, древние развалины города расположены в 160 километрах от другого исторического города страны Пальмиры, именуемой также Жемчужиной пустыни.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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