Сирия: древний город Сергиополис под Раккой освобожден от ИГ
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Дамаск, 19 июня. Отряды Сирийской арабской армии освободили от террористов «Исламского государства»* древний город Сергиополис на юге провинции Ракка.
Как подчеркнул источник агентства РИА Новости, древние развалины города расположены в 160 километрах от другого исторического города страны Пальмиры, именуемой также Жемчужиной пустыни.
Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
* Организация запрещена на территории РФ.
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