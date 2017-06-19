Сирия: древний город Сергиополис под Раккой освобожден от ИГ

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Дамаск, 19 июня. Отряды Сирийской арабской армии освободили от террористов «Исламского государства»* древний город Сергиополис на юге провинции Ракка.

Как подчеркнул источник агентства РИА Новости, древние развалины города расположены в 160 километрах от другого исторического города страны Пальмиры, именуемой также Жемчужиной пустыни.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.