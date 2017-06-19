Депутат ГД: Коррупционеров нужно сажать

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Москва, 19 июня. Депутат Государственной думы, член комитета по финансовому рынку Антон Гетта заявил, что именно применение реальных тюремных сроков в качестве наказания для взяточников способно изменить статистику коррупционных преступлений.

«Основная проблема борьбы с коррупцией — это то, что в настоящее время до 40 процентов лиц, осужденных по коррупционным статьям получают условное осуждение». По словам Гетты, типичный портрет коррупционера — чиновник, беловоротничковый преступник, уважаемый член общества. «Если мы хотим изменить коррупционную статистику, следует сажать коррупционеров на реальные сроки. Это для них — самое страшное наказание. Взятки будут просто бояться брать, и проблема будет решена», — уверен депутат Госдумы.

Как замечает заместитель начальника Управления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов, за 2016 год было выявлено порядка 14 с половиной тысяч преступлений, связанных со взятками. С каждым годов количество выявляемых фактов увеличивается, увеличивается и удельный вес этих фактов.

«Конечно же размер и вид наказания зависит от суммы. Для того чтобы выделить мелкие факты взятки была введена статья «мелкое взяточничество». Что касается значимых фактов все чаще применяется реальные сроки и штрафы кратные размеру взятки», — рассказал правоохранитель.

Напомним, 7 июня Государственная Дума РФ приняла закон о создании в России национального реестра коррупционеров. За последние годы в России произошло много антикоррупционных скандалов. Самым крупным из них стало дело министра экономического развития Алексея Улюкаева.