Вы это тоже хотели бы приватизировать?! Колонка Дмитрия Лекуха

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Как стало известно, в минувшие выходные было официально подтверждено достаточно смелое предположение, высказанное в свое время главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Сечин не просто отмечал, что ресурсный потенциал по перспективным месторождениям углеводородов только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. Сечин настоял на покупке у государства соответствующей лицензии на Хатангский участок недр федерального значения, которую возглавляемый им российский нефтяной гигант и получил в ноябре 2015 года.

После чего, по результатам проведенных компанией сейсморазведочных работ, в море Лаптевых было выявлено в четыре раза больше перспективных структур, чем предполагалось ранее: 114 против 28.

Ну что ж.

Надо отдать должное Игорю Ивановичу: в ходе бурения поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1» в Восточной Арктике, на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых, «Роснефть» открыла новое месторождение. Объем ресурсного потенциала пока даже и не уточняется. Зато уже хорошо известно: нефть там, судя по всему, высших сортов, — «с преобладанием легких фракций».

Геологическая модель, теоретически построенная специалистами «Роснефти», нашла практическое подтверждение. Это, безусловно, уже никакая не сенсация.

Специалисты прекрасно понимали, что именно они там могут найти: не случайно старт поисковому бурению на самой северной на российском арктическом шельфе скважины «Центрально-Ольгинская-1» дал лично президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телемоста с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Если б не были уверены, глупо бы, что называется, было.

А так, все очень красиво получилось, да и значимость официального практического подтверждения открытия при всем непреодолимом желании как-то очень трудно переоценить.

Потому как, если теоретические выкладки специалистов верны, то уже через четверть века добыча на арктическом шельфе будет составлять от четверти до трети всей нефтедобычи на территории нашей с вами страны.

А сама «Роснефть» уже через четыре года планирует пробурить четыре новых поисковых скважины на шельфе моря Лаптевых, а также восемь разведывательных скважин — в Карском и Баренцевом морях. При этом отметим, что, согласно выкладкам экспертов, доля принадлежащей российскому государству «Роснефти», вообще-то, превышает 78% от общей площади лицензионных участков в русской Арктике.

И ей уже по факту принадлежит 28 надлежащим образом оформленных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами в 34 миллиарда тонн так называемого нефтяного эквивалента.

В свете всего вышеизложенного требование главы совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина о необходимости «ковровой приватизации» в нефтяном секторе, поддержанное фактически всеми либеральными экономистами (которые утверждают, что весь российский нефтегазовый сектор должен быть приватизирован и передан «международным инвесторам» в течение ближайших семи-восьми лет), а заодно и вице-премьером Игорем Шуваловым, начинает играть какими-то новыми и особо свежими красками. И хотя сначала помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов, а потом и (для особо непонятливых) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщили, что вопреки этим «хотелкам» «вопрос о приватизации «Роснефти» и «Газпрома» на повестке дня не стоит», некоторая тревожность от близости этих светлых людей к центру принятия решений все равно как-то не отпускает.

Просто потому, что российские недра — это национальное достояние.

И никто не возражает против того, что на добыче углеводородов имеют право зарабатывать те, кто вкладывает, разведывает и добывает, но принадлежать это богатство все равно может только российскому народу.

И никакие «эффективные международные инвесторы» тут совершенно не при чем.