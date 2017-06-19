Новости ДНР и ЛНР: Порошенко и АТО, реинтеграция по-киевски, гибель в Коминтерново

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Новости ДНР и ЛНР, 19 июня. Как Порошенко собирается видоизменить АТО, Донбасс не приемлет план Киева по реинтеграции, страшная гибель девушки-подростка в Коминтерново, под Луганском местный житель подорвался на растяжке украинских диверсантов.

Новые трагедии

На фоне информации о десятках обстрелов, которым вооруженные силы Украины беспрерывно подвергают республики Донбасса, приходят трагические вести о новых жертвах среди мирного населения. По последней информации в результате ночного обстрела в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР погибла 19-летняя девушка, которой осколок украинского снаряда буквально пробил голову.

«Ночью был сильный обстрел, — сообщила представитель в администрации Новоазовского района. — Около 23.00 в селе Коминтерново погибла девушка девятнадцати лет, которая получила осколочное ранение в голову».

Сообщается, что пострадавшая скончалась на месте.

А в Луганской народной республике 48-летний житель села Желтое Славяносербского района погиб в результате подрыва на растяжке, которую установила украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил представитель генпрокуратуры ЛНР Давид Кац. Инцидент произошел 18 июня.

«Согласно предварительным данным, местный житель 1969 года рождения подорвался на растяжке, установленной украинской ДРГ на используемой местными жителями дороге в сторону реки Северский Донец», — рассказал представитель генпрокуратуры ЛНР.

Сообщается также о гибели бойца вооруженных сил Донецкой народной республики, который стал жертвой обстрела со стороны украинских силовиков, и о многочисленных разрушениях в жилом секторе как в ДНР, так и в ЛНР.

Провал АТО

В недрах администрации президента Украины Петра Порошенко разрабатывается законопроект, который якобы предусматривает прекращение так называемой антитеррористической операции (АТО) и «мирную реинтеграцию» Донбасса в состав Украины. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ради этого может быть даже изменен правовой статус территории Донбасса, на которой находятся Донецкая и Луганская народные республики, сообщил источник издания.

Документ может поступить в Верховную раду уже на этой неделе. Такая спешка объясняется тем, что Порошенко, видимо, пытается потрафить президенту США Дональду Трампу, с которым украинский лидер планирует встретиться в ближайшее время, сообщают источники в Киеве.

Заберите свою «реинтеграцию»

Еще 14 июня Петр Порошенко заявил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, который предусматривает ряд мер по возврату территорий ДНР и ЛНР под киевское правление. При этом Порошенко готов оставить в силе серьезные полномочия для военных, чтобы, как он выразился, не оставить стану беззащитной. Поэтому, по Порошенко, за командованием ВСУ останется право «действовать адекватно в условиях агрессии».

Однако план по так называемой «реинтеграции» Донбасса отвергли как в руководстве ДНР, так и в ЛНР.

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе на минских переговорах Денис Пушилин заявил в интервью RT, что для реализации подобных мер между киевским правительством и республиками Донбасса должно существовать доверие, которого в настоящий момент нет.

«После трех лет войны на слова «давайте все забудем, давайте дальше все будет хорошо» в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается», — заявил Пушилин.

Полпред ДНР также добавил, что любые подобные предложения не предусмотрены минскими договоренностями, соблюдение которых Киевом является единственной возможностью урегулировать ситуацию в Донбассе.

В то же время, судя по пояснениям, прозвучавшим из Верховной рады Украины, похоже, «реинтеграция» не несет республикам Донбасса ничего хорошего.

Член комитета Рады по национальной безопасности и обороне Дмитрий Тымчук заявил, что закон о реинтеграции предполагает переход к «войсковой операции» под руководством президента.