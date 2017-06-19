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Общество
В Московском зоопарке родился игривый слоненок весом 90 кг
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В Московском зоопарке родился игривый слоненок весом 90 кг

13:52  19 Июня 2017
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В Московском зоопарке родился игривый слоненок весом 90 кг

Москва, 19 июня. В Москве впервые за десять лет родился слоненок, который при появлении на свет весил 90 кг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Новым жителем зоопарка жители и гости столицы смогут полюбоваться в секции «Слоны». Как передает «Inforeactor», большую часть времени детеныш проводит с мамой, иногда отвлекаясь на раскидывание палок или травы хоботом. Он отличается игривым и дружелюбным характером.

Азиатский слоненок родился в семье 36-летней Пипиты и 37-летнего Памира, которые поселились в Московском зоопарке в 1985 году. В среднем этот вид слонов доживает до 70-80 лет, сообщает Телеканал 360.

Алексей Громов
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