В Московском зоопарке родился игривый слоненок весом 90 кг

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. В Москве впервые за десять лет родился слоненок, который при появлении на свет весил 90 кг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Новым жителем зоопарка жители и гости столицы смогут полюбоваться в секции «Слоны». Как передает «Inforeactor», большую часть времени детеныш проводит с мамой, иногда отвлекаясь на раскидывание палок или травы хоботом. Он отличается игривым и дружелюбным характером.

Азиатский слоненок родился в семье 36-летней Пипиты и 37-летнего Памира, которые поселились в Московском зоопарке в 1985 году. В среднем этот вид слонов доживает до 70-80 лет, сообщает Телеканал 360.