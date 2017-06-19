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Общество
В России могут запретить продажу алкоголя через Интернет
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В России могут запретить продажу алкоголя через Интернет

13:42  19 Июня 2017
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В России могут запретить продажу алкоголя через Интернет

Москва, 19 июня. Сенатор Антон Беляков предложил наложить запрет на розничную продажу алкоголя через Интернет, а также ввести уголовное и административное наказание за нарушение.

В России действует свыше десяти тысяч сайтов, которые продают алкогольную продукцию, такую статистику привел сенатор Антон Беляков. Он предложил ввести запрет на продажу спиртных напитков через Интернет и продумать систему наказания за нарушение запрета в виде уголовной ответственности и административного штрафа до 1 млн рублей.

В случае неоднократного нарушения, российский парламентарий предложил ввести уголовное наказание  — исправительные работы сроком на год, либо запрет на осуществление определенной деятельностью до трех лет. Законопроект поступил в базу Госдумы РФ.

В России могут запретить продажу алкоголя через Интернет

Ирина Селезнева
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