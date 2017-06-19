Порошенко поддержал решение ЕС о продлении санкций против Крыма и Севастополя

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Киев, 19 июня. Украинская сторона поддерживает действия Совета Евросоюза, который продлил санкции в отношении Крымского полуострова. Об этом заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко.

«Приветствую решение Совета ЕС продлить еще на один год «Крымский пакет» санкций», — отметил украинский политик.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, главы МИД стран Евросоюза продлили санкции против Крыма и Севастополя на дополнительные 12 месяцев. При этом решение было принято в автоматическом режиме.