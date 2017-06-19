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Киев, 19 июня. Закон о «реинтеграции» Донбасса предполагает переход к «войсковой операции» под руководством президента страны, заявил депутат партии «Народный фронт» и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

«Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом», — опубликовал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что руководить штабом будет президент как верховный главнокомандующий.

Президент получает право решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, а также привлекать другие силовые структуры под общим руководством военных. При этом военные и военно-гражданские администрации «замкнуться» на оперативном штабе.

По словам Тымчука, принятие законопроекта и переформатирование АТО «вдохнет жизнь» в минские переговоры, укрепив безопасность страны. «Украина, как и ранее, делает ставку на политико-дипломатический способ решения конфликта на Донбассе», — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о «реинтеграции» Донбасса, где будет прописан правовой режим действий украинских военных.