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Происшествия
Число погибших и пропавших после пожара в Grenfell Tower в Лондоне выросло до 79
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Число погибших и пропавших после пожара в Grenfell Tower в Лондоне выросло до 79

13:45  19 Июня 2017
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Число погибших и пропавших после пожара в Grenfell Tower в Лондоне выросло до 79

Лондон, 19 июня. Число погибших и пропавших без вести из-за сильного пожара в высотном доме Grenfell Tower в британской столице возросло до 79 человек. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди. 

Он отметил, что 79 человек считаются погибшими и пропавшими без вести. 

«79 человек считаются пропавшими без вести, и, скорее всего, огромная доля вероятности того, что они погибли», — признался Канди.

Напомним, сильнейший пожар произошел в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower на западе Лондона в ночь на 16 июня. Очевидцы сообщали, что многие люди выпрыгивали из окон своих квартир, чтобы спастись от огня. 

 

#пожар #лондон
Дана Балан
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