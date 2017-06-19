Число погибших и пропавших после пожара в Grenfell Tower в Лондоне выросло до 79

В Избранное

Скопировать

Лондон, 19 июня. Число погибших и пропавших без вести из-за сильного пожара в высотном доме Grenfell Tower в британской столице возросло до 79 человек. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.

Он отметил, что 79 человек считаются погибшими и пропавшими без вести.

«79 человек считаются пропавшими без вести, и, скорее всего, огромная доля вероятности того, что они погибли», — признался Канди.

Напомним, сильнейший пожар произошел в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower на западе Лондона в ночь на 16 июня. Очевидцы сообщали, что многие люди выпрыгивали из окон своих квартир, чтобы спастись от огня.