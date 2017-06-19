Режиссер-документалист Игорь Григорьев скончался в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. В Москве в возрасте 73 лет ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, режиссер документального кино, профессор ВГИКа, лауреат Ленинской премии Игорь Григорьев. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России,

Согласно приведенным данным, режиссер скончался в субботу, 17 июня. Причина смерти не сообщается.

20 июня в ритуальном зале московской Центральной клинической больницы состоится церемония прощания с кинематографистом, сообщает РИАМО.

Григорьев снял такие документальные ленты, как «Партизанские дети», четырехсерийный фильм «Цветы времен оккупации», участвовал в создании советско-американского сериала о Второй мировой войне «Великая Отечественная».

Напомним, 17 июня в возрасте 50 лет скончался депутат-единоросс от Саратовской области Олег Грищенко.