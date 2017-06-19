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Украина
Саакашвили забросали яйцами и зеленкой у памятника силовикам АТО под Одессой
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Саакашвили забросали яйцами и зеленкой у памятника силовикам АТО под Одессой

13:39  19 Июня 2017
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Саакашвили забросали яйцами и зеленкой у памятника силовикам АТО под Одессой

Киев, 19 июня. Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили забросали сырыми яйцами и облили зеленкой во время церемонии возложения цветов у памятника силовикам АТО в Кривом Роге.

Сначала противники политика осуществили яичный обстрел, а после того, как один «снаряд» все-таки угодил в Саакашвили. К нему подбежал неизвестный молодой человек и выплеснул на его рубашку зеленку. 

Сам бывший президент Грузии на своей странице в Facebook попытался пошутить, что «титушки» в Кривом Роге пытались принять его в Партию зеленых.

Как отмечает «Ура.ру», одного из активистов, оказавших такой горячий прием бывшему главе Одесской области, задержала полиция.

#саакашвили
Ярослава Замысловатова
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