Саакашвили забросали яйцами и зеленкой у памятника силовикам АТО под Одессой

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Киев, 19 июня. Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили забросали сырыми яйцами и облили зеленкой во время церемонии возложения цветов у памятника силовикам АТО в Кривом Роге.

Сначала противники политика осуществили яичный обстрел, а после того, как один «снаряд» все-таки угодил в Саакашвили. К нему подбежал неизвестный молодой человек и выплеснул на его рубашку зеленку.

Сам бывший президент Грузии на своей странице в Facebook попытался пошутить, что «титушки» в Кривом Роге пытались принять его в Партию зеленых.

Как отмечает «Ура.ру», одного из активистов, оказавших такой горячий прием бывшему главе Одесской области, задержала полиция.