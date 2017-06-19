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Политика
Преемник Карлова: в Совфеде прокомментировали назначение нового посла России в Турции
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Преемник Карлова: в Совфеде прокомментировали назначение нового посла России в Турции

13:57  19 Июня 2017
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Преемник Карлова: в Совфеде прокомментировали назначение нового посла РФ в Турции

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова чрезвычайным и полномочным послом России в Турции. Указ главы государства подписан сегодня и уже опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — отмечается в документе.

До своего назначения на должность посла Ерхов занимал пост главы Ситуационно-кризисного центра МИД России. Ранее он несколько лет был генконсулом РФ в Стамбуле. Алексей Ерхов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. В мае 2017 года назначение Ерхова на пост посла России в Турции поддержал комитет Госдумы по международным делам.

Напомним, что должность российского посла в Турции оставалась вакантной почти полгода. Андрей Карлов, предшественник Ерхова на этом посту, был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии художественной выставки. Россия классифицировала случившееся как теракт.

Преемник Карлова: в Совфеде прокомментировали назначение нового посла РФ в Турции

Сейчас дипломатия как никогда важна для нашей страны, напоминает первый зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Владимир Джабаров. «Послы — это люди, которые самыми первыми передают в Москву информацию о том, что происходит в стране их пребывания. К счастью, имеющийся у нас дипломатический корпус — один из самых боевых в мире», — поясняет он.

«Я очень хорошо запомнил господина Ерхова. Он был у нас в комитете на совещании несколько месяцев назад. Это очень достойный человек. Он хорошо разбирается в ситуации в регионе. Почему нового посла в Турцию назначили только через полгода? Слишком тяжела была утрата предыдущего главы нашей дипмиссии там. Кроме того, сразу такого человека, как Андрей Карлов, заменить было нельзя. Я надеюсь, что Ерхов продолжит линию своего предшественника и будет способствовать дальнейшему сближению наших стран. Конечно, наши с Анкарой интересы совпадают далеко не во всех сферах, но все же Турция играет чрезвычайно важную роль на Ближнем Востоке. Ее участие необходимо для стабилизации ситуации в регионе», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Другой собеседник нашего агентства — востоковед и политолог Борис Подопригора — напоминает, что дипломатические отношения Москвы и Анкары во многом определяются тем, какое место в данный момент Турция занимает во внешнеполитических планах США.

«После событий лета 2016 года выяснилось, что США не являются и, наверное, никогда не являлись для Турции сверхнадежным союзником: корни государственного переворота ведут именно в Америку. Президенту Турции Реджепу Эрдогану сейчас приходится искать для своей страны место в стороне от интересов США и Западной Европы. Потому сейчас наши дипломатические отношения и укрепляются. Но вся ближневосточная политика — это никак не политика резких шагов, это политика постепенных и плавных изменений. На первый взгляд, такие изменения могут показаться микроскопическими: они, что называется, изменяются в граммах. Тем не менее Россия должна использовать это окно возможностей», — приводит свою точку зрения Подопригора.

Преемник Карлова: в Совфеде прокомментировали назначение нового посла РФ в Турции

Сирия, несомненно, является связующим звеном, на которое завязаны и российско-турецкие отношения, и вся ближневосточная политика в целом. Однако позиция Турции по отношению к Сирийской Арабской Республике является двусмысленной.

«С одной стороны, Турция заинтересована в поддержке своих единоверцев и братьев по крови — туркоманов, проживающих на севере Сирии. Потенциально это может быть дестабилизирующим фактором. С другой стороны, Турция также заинтересована как минимум в управляемости курдских сил в Сирии. Два этих момента всегда должны учитываться в наших взаимоотношениях с Анкарой», — продолжает Подопригора.

Столь двойственная позиция турецкой стороны по сирийскому вопросу в будущем может стать точкой расхождения между Анкарой и Москвой.

«Некоторые российские эксперты, в том числе и весьма авторитетные, в последнее время часто стали говорить о возможности достижения стратегического союза с Турцией. Мне их уверенность кажется в чем-то преждевременной, если не сказать больше. Тем не менее, как я уже сказал, возможность для усиления дипломатических связей с Турцией есть, и Россия должна использовать это в своих интересах», — подводит итог Борис Подопригора.

#путин #эрдоган #карлов #подопригора #джабаров #ерхов
Иван Верихов
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