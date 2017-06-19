Преемник Карлова: в Совфеде прокомментировали назначение нового посла России в Турции

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Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова чрезвычайным и полномочным послом России в Турции. Указ главы государства подписан сегодня и уже опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — отмечается в документе.

До своего назначения на должность посла Ерхов занимал пост главы Ситуационно-кризисного центра МИД России. Ранее он несколько лет был генконсулом РФ в Стамбуле. Алексей Ерхов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. В мае 2017 года назначение Ерхова на пост посла России в Турции поддержал комитет Госдумы по международным делам.

Напомним, что должность российского посла в Турции оставалась вакантной почти полгода. Андрей Карлов, предшественник Ерхова на этом посту, был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии художественной выставки. Россия классифицировала случившееся как теракт.

Сейчас дипломатия как никогда важна для нашей страны, напоминает первый зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Владимир Джабаров. «Послы — это люди, которые самыми первыми передают в Москву информацию о том, что происходит в стране их пребывания. К счастью, имеющийся у нас дипломатический корпус — один из самых боевых в мире», — поясняет он.

«Я очень хорошо запомнил господина Ерхова. Он был у нас в комитете на совещании несколько месяцев назад. Это очень достойный человек. Он хорошо разбирается в ситуации в регионе. Почему нового посла в Турцию назначили только через полгода? Слишком тяжела была утрата предыдущего главы нашей дипмиссии там. Кроме того, сразу такого человека, как Андрей Карлов, заменить было нельзя. Я надеюсь, что Ерхов продолжит линию своего предшественника и будет способствовать дальнейшему сближению наших стран. Конечно, наши с Анкарой интересы совпадают далеко не во всех сферах, но все же Турция играет чрезвычайно важную роль на Ближнем Востоке. Ее участие необходимо для стабилизации ситуации в регионе», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Другой собеседник нашего агентства — востоковед и политолог Борис Подопригора — напоминает, что дипломатические отношения Москвы и Анкары во многом определяются тем, какое место в данный момент Турция занимает во внешнеполитических планах США.

«После событий лета 2016 года выяснилось, что США не являются и, наверное, никогда не являлись для Турции сверхнадежным союзником: корни государственного переворота ведут именно в Америку. Президенту Турции Реджепу Эрдогану сейчас приходится искать для своей страны место в стороне от интересов США и Западной Европы. Потому сейчас наши дипломатические отношения и укрепляются. Но вся ближневосточная политика — это никак не политика резких шагов, это политика постепенных и плавных изменений. На первый взгляд, такие изменения могут показаться микроскопическими: они, что называется, изменяются в граммах. Тем не менее Россия должна использовать это окно возможностей», — приводит свою точку зрения Подопригора.

Сирия, несомненно, является связующим звеном, на которое завязаны и российско-турецкие отношения, и вся ближневосточная политика в целом. Однако позиция Турции по отношению к Сирийской Арабской Республике является двусмысленной.

«С одной стороны, Турция заинтересована в поддержке своих единоверцев и братьев по крови — туркоманов, проживающих на севере Сирии. Потенциально это может быть дестабилизирующим фактором. С другой стороны, Турция также заинтересована как минимум в управляемости курдских сил в Сирии. Два этих момента всегда должны учитываться в наших взаимоотношениях с Анкарой», — продолжает Подопригора.

Столь двойственная позиция турецкой стороны по сирийскому вопросу в будущем может стать точкой расхождения между Анкарой и Москвой.

«Некоторые российские эксперты, в том числе и весьма авторитетные, в последнее время часто стали говорить о возможности достижения стратегического союза с Турцией. Мне их уверенность кажется в чем-то преждевременной, если не сказать больше. Тем не менее, как я уже сказал, возможность для усиления дипломатических связей с Турцией есть, и Россия должна использовать это в своих интересах», — подводит итог Борис Подопригора.